Traume: Boris Johnson leverer sit Brexit, men det kan stadig blive hans undergang. Historien viser, at forholdet til EU altid splitter briterne

Boris Johnson mødes her til aften med Ursula von der Leyen for personligt at forsøge at sætte det sidste punktum i Brexit-dramaet, men forholdet til Europa har splittet briterne i over 70 år og kostet tre premierministre deres politiske liv siden 1990. Og trods Brexit er det langt fra slut. Forude tårner vanskelighederne og nye opgør sig op.