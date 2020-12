Trusler om coronakontrol med skiturister rejser ny polemik i Frankrig om strenge regler

Normalt er der i disse dage travlhed på skisportsstederne i De Franske Alper. Snemaskinerne sprøjter kunstig sne ud på løjperne, de handlende kontrollerer lagre af alt fra avancerede ski til syntetiske vanter, og restauratørerne sørger for, at lagrene af champagne, østers, andelever og anden julemad er på plads.

I stedet ser vi nu vrede skiinstruktører og kokke, som går i demonstration i de tomme alpebyers gader. For mens præsident Emmanuel Macron sidste uge tillod butikker og frisører at åbne igen, vil løjper og lifte på skisportsstederne stå stille frem til 10. januar, hvor regeringen igen vil vurdere coronasituationen.

Det bliver ikke bedre af, at Europa også i denne situation er splittet. Mens Frankrig, Italien og Tyskland lukker, tillader de spanske myndigheder skisportsstationerne at fungere normalt. Østrig tøver, mens Schweiz ser stort på opfordringer fra forbundskansler Angela Merkel om at følge den fransk-tyske linje, som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) også anbefaler.