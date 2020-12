Dagbog fra Minsk (2): Skyldig, skyldig, skyldig. Er det ikke sygt?

Har du også et eller andet morgenritual, som hjælper dig med at forberede dig på en ny dag – især når du ved, at det bliver en hård dag? For nylig begyndte jeg at danse om morgenen. Jeg er bestemt ikke nogen god danser, men skidt med det. Mine stueplanter kommer ikke med kommentarer. Men når jeg danser, begynder min hund at løbe rundt i stuen som en vanvittig. Det er forhåbentlig udtryk for, at den er ude af sig selv af begejstring. Alle nye bevægelser gør neuronerne i vores hjerne glade, og så deler de deres glæde med os.

I morges dansede jeg til ’Best Day of My Life’ med American Authors – på én gang en dans, en bekræftelse og en bøn.

Jeg prøver at komme ud af vanen med at læse nyheder om morgenen. Det plejede jeg ikke at gøre før sommeren 2020. Nu kan jeg ikke lade være. I dag kan man dårligt undgå at blive følelsesmæssigt påvirket af nyhederne. En 23-årig kvinde, Darija, der er kreativ producer i et it-firma, deler sine minder fra en hviderussisk fængselscelle, hvor hun tilbragte 14 dage. Hun fortæller, hvor ulækkert det var (det blev tidligere brugt som rygeværelse).