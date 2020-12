Aktiekurserne sladrer om fremtiden: Her er 9 bud på det, coronaen har forandret

Inden for meget kort tid vil coronavacciner blive sendt rundt i den ganske verden, coronakrisen vil drive over og verden atter blive normal. Det håber vi i hvert fald. Men vil verden efter coronakrisen nu også blive som før, eller vil den være definitivt forandret? Venter en ’ny normalitet’ ret forude, og hvordan ser den i så fald ud?

Det kan man spørge mange kloge hoveder i konsulenthuse og blandt fremtidsforskere om. Men man kan også se på finansmarkederne og aktiekurserne på alverdens børsnoterede selskaber. Bag hver eneste indgåede aktiehandel ligger der nemlig en vurdering af fremtiden gemt i den kurs, der handles til. Her er ni bud på, hvad Wall Street og alverdens investorer og aktiekursbevægelserne i år siger om den verden, der venter efter coronakrisen.

Aktiemarkederne over det meste af verden – også herhjemme i Danmark – slår nye kursrekorder i de her dage. Det er investorernes måde at fortælle, at de tror på, at coronakrisen meget snart er overstået. Aktiekurserne er nemlig drevet af investorernes forventning til, at virksomhederne kan tjene penge, og kan de ikke det, ville aktiekurserne falde. Ligesom de gjorde det i foråret, under finanskrisen i 2008 og under tidligere økonomiske nedture.