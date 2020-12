Dagbog fra Minsk (3): Nu er jeg blevet vogter af vores flag

Jeg vågnede op i morges og forsøgte at smile til den nye dag. Jeg gik hen til vinduet: »Ja, du er der endnu«, sagde jeg lettet og gik videre med mine morgenrutiner. En af dem er at tjekke et hvidt og rødt flag, der er malet på en bygning foran mit vindue. Jeg håbede så inderligt på, at flaget ville dukke op der. Og så en morgen skete det!

»Mor, der er nogen, der har gjort det! Der er nogen, der har tegnet et flag!«. Jeg kaldte på min mor og min mand, for jeg var nødt til at dele det med nogen.

Jeg blev lige så glad, som havde jeg stået og betragtet Gustav Klimts maleri ’Kysset’ (jeg elsker Klimt og kan ligefrem mærke hans mesterværker). Nu har jeg udnævnt mig selv til flagets vogter, og jeg tjekker flere gange om dagen, om det stadig er der.