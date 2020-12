Dagbog fra Minsk (4): Tror de virkelig på, at det aldrig vil få en ende? Tænker de overhovedet over fremtiden?

For nogle er det sindsroen, der er smuldret, for andre er det søvnen, der udebliver, men også nære venskaber har måttet gå til grunde. Fælles for hviderusserne er, at alle har mistet noget under de anspændte omstændigheder i landet.