Europa har knækket kurven, mens smitten vokser dramatisk i Danmark

Mange lande i Europa ser ud til at have knækket kurven på coronaepidemiens anden bølge. Her falder smittetallene efter nogle barske måneder, hvor restauranter, barer og butikker flere steder har været lukkede som i foråret, og borgerne har levet med udgangsbegrænsninger.

Samlet set toppede smitten i EU-landene i begyndelsen af november, hvor der blev konstateret næsten 500 nye daglige smittede per million EU-borgere. Det er nu faldet til 275, viser tal fra Our World in Data. Men nogle landes smittekurver stikker ud. For eksempel Danmarks.