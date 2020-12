Julebobler, udgangsforbud og julehandel: Europas hovedstæder forbereder sig på en stram coronajul

»Nu føles det, som om vi kan trække vejret lidt nemmere igen«. Freelancefotograf Kristian Buus bor med sin familie i London, som 2. december afsluttede en fire uger lang lockdown. Nu er butikker, pubber og restauranter åbnet igen, men lukker dog klokken 23, og julehandlen er i gang med mundbind og begrænsninger på antal kunder. Indendørs må man stadig ikke være sammen med andre end folk fra sin husstand. De britiske myndigheder har dog indført særlige regler omkring jul: I England må man maksimalt samles tre husstande i en såkaldt ’juleboble’ fra 23. til 27. december. Der er ingen begrænsninger på antal, men det anbefales, at boblen er så lille som muligt. Man kan rejse frit i perioden og må samles i hinandens hjem, men ikke gå ud at spise og drikke med sin boble.

I foråret var Stockholm det område i Sverige, som var hårdest ramt af coronasmitten, og også her i efteråret er den svenske hovedstad hårdt ramt. Siden begyndelsen af november har regionen fået skærpede lokale restriktioner, hvilket betyder, at man ikke skal omgås nogen uden for sin husstand, man bør ikke besøge butikker, fitnesscentre eller biblioteker og kun foretage nødvendige rejser med den kollektive trafik. Forsamlingsforbuddet er sænket til at gælde samvær med flere end 8, og Stockholms Kommune har genindført besøgsforbud på byens plejehjem. Fra mandag 7. december skal alle elever på gymnasiet modtage fjernundervisning. Forholdsreglerne vil sandsynligvis gælde ind i det nye år, men man afventer myndighedernes råd omkring julen.

Paris er i disse dage kold, tåget og fugtig. Butikkerne åbnede igen i weekenden, men tilstrømningen er begrænset, og man kan glemme alt om restauranter, cafeer, fodboldkampe og andet sjov indtil 20. januar. Coronasmittetallene falder, men ikke hurtigt nok – og alle frygter den tredje bølge. Der er fortsat udgangsforbud mellem klokken 21 og 6. Alle skal fortsat udfylde en formular for eksempelvis at købe ind og besøge syge slægtninge. Mennesker, som ikke kan arbejde hjemme, skal have tilladelse til at bevæge sig til og fra arbejde. Andre må maksimalt bevæge sig 30 kilometer fra deres hjem – en regel, man forventer bliver ophævet, så man kan bevæge sig rundt i landet i julen. Private forsamlinger, herunder til jul, bør begrænses til 6 personer plus børn under 11 år.