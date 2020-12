Engang gik Boris og Ursula i samme skole. Nu er det op til dem at afgøre, om Brexit bliver knald eller fald

Endelig. Efter endnu en telefonsamtale mellem EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen og den britiske premierminister, Boris Johnson, er det nu besluttet, at Johnson kommer til Bruxelles en af de kommende dage.

Det bekræfter kilder i EU-Kommissionen overfor Politiken.

Dermed kan det endelige slutspil om samlivet mellem EU og Storbritannien gå igang. Næsten fire et halvt år efter, at briterne stemte sig ud af EU. Der har været forhandlet benhårdt gennem mange uger og måneder, men endnu er der ikke enighed om en handelsaftale mellem de to, når briterne forlader EU her til nytår. Mandag morgen måtte EU’s Brexit-forhandler, Michel Barnier, endnu engang meddele, at det så svært ud.