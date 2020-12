Dagbog fra Minsk (6): Jeg havde et mareridt, hvor en soldat pegede et gevær lige i ansigtet på mig. Min mand ruskede mig vågen, fordi jeg skreg

Vreden over sikkerhedsstyrkernes brutalitet stikker så dybt, at det er svært at forestille sig, at tilliden nogensinde kan genoprettes, skriver Maria L. i sin dagbog fra Hvideruslands hovedstad, Minsk.