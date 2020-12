Nervekrig i EU: Merkel øger presset på Ungarn og Polen

Der er voldsom trafik mellem Warszawa og Budapest i disse uger. Tirsdag var det Ungarns Viktor Orban, der besøgte kollega Mateusz Morawiecki i Warszawa, det gjorde han også for en uge siden, mens Morawiecki var på besøg i Budapest ugen før.

Lige nu holder de to lande EU’s økonomiske fremtid i deres hænder. De har nedlagt veto mod den genopretningspakke på 750 milliarder euro – 5.600 milliarder kroner – som skal få den europæiske økonomi på fode efter coronakrisen. Og de har truet med at nedlægge veto mod hele EU’s syvårige budget.

Modtruslen fra de resterende EU-lande er at vedtage en genopretningspakke uden om Polen og Ungarn, kun med de 25 andre lande. Og der tales også om, at det kan blive nødvendigt med et foreløbigt budget. Begge dele vil være katastrofalt for især den polske økonomi, men Ungarn vil også kunne mærke det hurtigt. Det har dog indtil videre ikke fået de to lande til at rokke sig. I hvert fald udadtil.