Han har sagsøgt Trump 105 gange. Nu skal han være sundhedsminister i USA

For fire år siden da Xavier Becerra vendte snuden mod Californien, for at blive statens øverste jurist, var der mange, der var chokeret. Flere undrede sig over, hvorfor han ville forlade et job i Washington, hvor han i 24 år havde arbejdet for at få en lederstilling i Kongressen, uden at opnå det. Nyhedsmedierne kaldte ham for ’Jerry Browns (tidligere guvernør i Californiens) overraskende valg’.

Og Xavier Becerra overraskede alle. Han hoppede direkte ind i arbejdet, som nogen ville kalde en degradering i forhold til hans tidligere job som kongresmedlem, og blev Trumps juridiske benspænder i Californien. Han fik et nyt kaldenavn – ’Californiens anti-Trump kamphund’.

»Jeg er ikke sikker på, om han var det logiske valg«, sagde en anden tidligere guvernør i Californien, Gray Davis. »Men han gjorde et helvedes arbejde. Det gjorde han«.