Bidens nye hold står i skærende kontrast til Trumps

Kina-kritikeren Katherine Tai bliver USA’s første asiatisk-amerikanske handelsrepræsentant, hvis hun bliver godkendt i Senatet. Den pensionerede general Lloyd Austin bliver den første afroamerikaner i spidsen for det amerikanske forsvarsministerium. Kamala Harris bliver den første ikke-hvide kvinde, der bliver USA’s vicepræsident. Alejandro Mayorkas kan blive den første latino og immigrant i spidsen for Homeland Security, der har ansvar for USA’s grænser, og Janet Yellen kan blive USA’s første kvindelige finansminister.

USA’s kommende præsident, Joe Biden, skulle fredag præsentere den seneste runde navne til sit regerings- og rådgiverhold og arbejder på at indfri sit store løfte om at sammensætte et hold, der »ligner Amerika«.

Det er bare én af de skærende kontraster til afgående præsident Donald Trumps hold, som domineres af hvide, typisk velhavende mænd. En anden kontrast er deres erfaring og kompetencer.