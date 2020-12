Nervekrigen: Prisen for et ja fra Orbán handler om tid

Alle skal nikke ja. Ellers er der ikke rigtig mere at tale om.

Det er situationen, når EU’s 27 stats- og regeringschefer torsdag klokken 13 mødes i Bruxelles. Med i tasken har de alle det kompromis, som Tyskland har indgået med Polen og Ungarn, og som, hvis det vedtages, betyder, at de to lande hæver deres veto mod EU’s budget. Det er det kompromis, som gennem de senere dage er blevet forhandlet i Budapest og senest i Warszawa, og som sent onsdag eftermiddag blev præsenteret for EU-landenes ambassadører i Bruxelles.

Kompromiset er grundlæggende politisk fernis, der giver glans til det, der gjaldt i forvejen – men som nu præciseres. Det har polakkerne og ungarerne haft behov for. Omvendt har de øvrige EU-lande stået på, at der ikke skulle ændres på de grundlæggende regler. Endelig er det også et kompromis, der kan give Ungarns premierminister, Viktor Orbán, det, han gerne vil have: tid.