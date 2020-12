Den store knast i Brexit-forhandlingerne udstiller to vidt forskellige verdensopfattelser

Selvom Boris Johnson kørte afsted uden at hilse, da han omkring klokken 23 forlod EU-Kommissionen, er der dog endnu håb om en aftale mellem EU og Storbritannien.

For godt nok blev middagen mellem de to ikke et gennembrud i de afgørende Brexit-forhandlinger. Men det blev heller ikke et sammenbrud. Aftalen er stadig i live, men de to parter står langt fra hinanden, som Von der Leyen skrev, da hendes gæst var kørt bort.

Set med britiske øjne har EU flyttet sig væk fra dem i løbet af de seneste ti dage. Det var på det tidspunkt, hvor Frankrig, akkompagneret af Danmark, Belgien og Holland, trådte på bremsen i forhandlingerne, fordi de var bange for, at en aftale var ved at blive for dyr for EU-landene. Det har, ifølge diplomatiske kilder, fået briterne til at opfordre EU til at gå ti dage tilbage i tid. Til før, Frankrig og de øvrige lande blandede sig.