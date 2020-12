Ledelsen låste ansatte inde, fordi de ville til demonstration

Det var noget af en overraskelse, der mødte folk, som i aftes passerede Uafhængighedspaladset (monumentalt kongres- og kulturhus i Minsk, red.) i deres biler. Nationalflaget var væk! Det 98 kvadratmeter store og 25 kilo tunge flag var forsvundet fra den 70 meter høje flagstang.

I nogle sekunder gik der en masse tanker gennem vores hoveder. Senere dukkede det op igen, og det forlød, at det var blevet fjernet som led i et planlagt tjek af, om den elektriske flagstang virkede, som den skulle. Men det var alligevel et stort øjeblik, som gav plads til drømmene i vores trætte hoveder.

Vi er nu ikke de eneste, der lige nu står tilbage med skuffede drømme og forventninger. I går var Lukasjenko meget ked af det. Den Internationale Olympiske Komité (IOC) tog flere skridt over for Hvideruslands Olympiske Komité (NOC). IOC besluttede at ekskludere Lukasjenko, formand for NOC, hans søn (næstformand for NOC) og endnu en person fra alle IOC’s arrangementer og aktiviteter, herunder De Olympiske Lege.