»Skar hovedet af folk«: Tigray-region er et virvar af plyndringer, etniske stridigheder og drab

De bevæbnede mænd, der stoppede Ashenafi Hailu på jordvejen, gav ham en løkke om halsen og trak af sted med ham for at slippe for at bruge ammunition.

24-årige Ashenafi var på sin motorcykel på vej for at hjælpe en barndomsven, der var fanget under den etiopiske regeringshærs militære offensiv i den nordlige region Tigray, da en gruppe mænd standsede ham. De sagde, at de tilhørte en milits tilknyttet en rivaliserende etnisk gruppe, og så tog de hans penge og begyndte at slå på ham, mens de grinede ondskabsfuldt, fortæller han.

»Nak ham«, kan Ashenafi huske, at en af mændene sagde.