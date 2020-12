Nattedrama blev til morgendrama i Bruxelles: Klokken 08.15 enedes EU om at reducere CO2-udledning med mindst 55 procent i 2030

Gennem en lang nat i Bruxelles holdt Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, holdt EU fast i et skruestik og nægtede at bøje sig. Han ville ikke acceptere et klimamål på mindst 55 procent CO 2 -reduktion i 2030, medmindre Polen blev fuldt ud kompenseret og natten igennem forlangte han detaljerede forsikringer fra de øvrige lande.

Klokken 5.30 var der en kort pause i forhandlingerne, men de blev genoptaget lidt over klokken 6.

Klokken 8.15 var der en aftale og nu er EU enige om at reducere CO 2 -udledningen i 2030 med mindst 55 procent. Danmark havde ønsket 65 procent, men er tilfreds med de 55. Som statsminister Mette Frederiksen, (S), sagde, da hun gik ind til mødet torsdag eftermiddag: