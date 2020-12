Nu er Maria lukket inde i Hviderusland

Hver dag er der chokerende nyheder. Det er blevet rutine at se fangetransporter passere om søndagen og mandagen, efter de faste søndagsdemonstrationer. Vi læser om folk, der har fået en dom for at have en anderledes holdning eller bare helt uden grund. Vores venner og familiemedlemmer kommer hjem igen fra fængslet. Vi ser videoer, hvor deres kæledyr logrer så meget, at de næsten brækker halen, når de genser deres elskede ejere efter to ugers adskillelse. De maskerede politimænd med de ændrede navne afgiver mærkværdige vidneforklaringer via Skype. Dem tror dommerne på, ikke på de utallige videoer og vidner af deres overgreb.

Vi lever i en situation med et fuldstændigt fravær af et retfærdigt retssystem. Det er – med en parallel til fastfood – en hurtigret. Samme dom til mange mennesker på kort tid.

I dag fik vi igen et chok.