Kritikken hagler ned over præsidenten, der selv er søn af en nordkoreansk flygtning: »Et skammeligt knæfald for det nordkoreanske regime«

Det plejer at være nordsiden af den koreanske halvø, der får kritik af menneskerettighedsorganisationer. Men nu står regeringen i syd for skud.

Den forsøger nemlig at vedtage en lov, der tillader staten at retsforfølge aktivister, der vil hjælpe den undertrykte befolkning i nord med ved at sende løbesedler, penge, mad eller medicin ind over grænsen.

En praksis, der oftest bliver brugt af nordkoreanske afhoppere, der håber deres pakker vil gøre befolkningen, de forlod, opmærksomme op undertrykkelsen i landet, skriver både The Washington Post og South China Morning Post.