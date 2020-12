Mette Frederiksen: EU er stærkere i dag

Det blev endnu en topmødenat i Bruxelles uden søvn. Endnu et nattedrama. Endnu en gang et EU, der længe ikke kunne blive enige i kampen mellem penge og principper.

Men set med statsminister Mette Frederiksens (S) øjne også et EU, der står stærkere, end det gjorde for bare et år siden. Ikke på trods af de lange kampe, som på dette topmøde tog 21 timer, og som i juli tog fem dage. Heraf med et par nætter uden søvn. Men snarere på grund af de mange kampe.

»Det er helt åbenlyst, at der er uenigheder, og at der er reelle kompromiser, der skal indgås. Men her ved udgangen af 2020 er det faktisk lykkedes at lave de kompromiser. Vi er landet på en stærkere retsstatsmekanisme, end da vi påbegyndte året. Vi er landet på et meget mere ambitiøst klimamål. Så ja, uenighederne er der, men jeg synes året her viser, at vi kan finde ud af det. Og at vi står stærkere her i dag«, sagde Mette Frederiksen, da dagslyset havde ramt Bruxelles fredag formiddag.