Supereuropæeren Marlene Wind: Mon ikke nationalromantikerne vil få et chok, når de mister jobbet, eller ikke kan få den medicin, de plejer

Marlene Wind, for næsten et år siden advarede du i din bog ’Tribaliseringen af Europa’ om, at EU var på vej mod et kollaps inden for 20 år. Nu har EU skiftet kurs med fælles gæld, fælles klimamål, samlet front over for Storbritannien og indført en retsstatsmekanisme. Er du mere optimistisk nu?

»Vi ser stadig en radikal underminering af demokratiet i flere dele af Europa, og vi har i årevis intet gjort ved det. Så jeg mener stadig, at vi ikke helt har prioriteterne på plads. Klima er vigtigt, men jeg vil ikke overleve for enhver pris i et hvilket som helst samfund. Det er positivt, at vi omsider har fået indført en retsstatsmekanisme, og seneste år har vist, at demokratiets tilstand for første gang for alvor er kommet på dagsordenen. Når det er sagt så vil jeg se mekanismen i brug, før jeg tror på en forandring«.

Du advarede specifikt mod en form for stammetænkning, du mener præger de populistiske ledere i lande som Ungarn, Polen og Storbritannien. Men EU har jo været i stand til at forenes trods de kulturelle og etniske forskelle, så er det overhovedet et problem, når vi stadig kan stå sammen, når det gælder?