Opbakning til alternativ præsident i Venezuela øger presset på Danmark

Venezuelas opposition har fået tilført nyt livsmod efter en uformel folkeafstemning lørdag, der havde til hensigt at udstille den socialistiske regerings manglende opbakning i befolkningen. De foreløbige tal viser, at næsten 6,5 mio. venezuelanere deltog i afstemningen, ifølge tv-kanalen VPI, og det er en kæmpe succes for styrets modstandere, mener oppositionslederen Juan Guaidó.

»I dag fejrer vi befolkningens mod. Selv om folk ikke har noget at spise, selv om de ikke har medicin, selv om de bliver chikaneret af diktaturet, så havde de mod til at gå ud og stemme. I dag er håbet mobiliseret igen. Tak Venezuela«, sagde en glad og lettet Guaidó, der erkendte, at stemmetallet oversteg hans vildeste forventninger.

I folkeafstemningen, der var arrangeret af oppositionen, skulle folk svare på, om de var imod det parlamentsvalg, som regeringen afholdt ugen før og som blev boykottet af næsten hele oppositionen. De skulle desuden svare på, om de krævede nye valg og om de ønskede det internationale samfunds hjælp til at fremme processen. Man kunne i princippet stemme nej, men regeringens tilhængere har næppe stemt, så selv om resultatet endnu ikke foreligger, tager oppositionen det høje stemmetal som et udtryk for ønsket om forandring i det kriseplagede Venezuela.