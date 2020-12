Kinesisk fartøj vendte i aftes hjem med mindst to kilo sten fra Månen, og nu vil Kina matche USA i rummet

Den nationale stolthed i Kina er tæt på kogepunktet, efter at det kinesiske rumfartøj Chang’e-5 sent onsdag aften dansk tid returnerede til Jorden med lasten fuld af mindst et par kilo sten og jordprøver fra Månens overflade.

Det er første gang i 44 år, at et rumfartøj vender tilbage til Jorden med materiale fra Månen, hvilket samtidig øger Kinas position i den lille eksklusive kreds af rumnationer. Tidligere har kun USA og det daværende Sovjetunionen været i stand til at udføre den slags stærkt komplicerede returflyvninger til Månen.

Torsdag morgen var det kinesiske måneeventyr således også topnyhed i alle større medier i Kina, hvor det blev udlagt som en sejr for den kinesiske præsident, Xi Jinping, og hans ambition om at gøre Kina til en verdensførende teknologisk nation.