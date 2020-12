Corona, Brexit, lukkede grænser og et barnebarn, der flygtede til Amerika - i dag holder dronning Elizabeth sin tale til nationen

Der er sådan set nok at tage fat på for den britiske dronning Elizabeth II, når hun her til eftermiddag holder sin årlige julehilsen. Hun har godt ti minutter til at samle året 2020.

Og hvilket år!

Et år, hvor briterne på den sidste dag i januar trådte ud af EU. Efter 47 års medlemskab og tre et halvt år efter, at et flertal af dem havde stemt sig ud, var det slut. Det var det så selvfølgelig ikke alligevel, det er jo Brexit, men dengang, 31. januar, festede den ene halvdel, mens den anden sørgede. Og man begyndte at forberede sig på benhårde forhandlinger med EU om det fremtidige samarbejde.