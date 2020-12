Dokument: EU betaler 115 kroner per vaccinedosis fra Pfizer

EU har aftalt at betale 15,5 euro – svarende til cirka 115 kroner – per dosis af coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech. Det viser et internt dokument, som nyhedsbureauet Reuters har set. Prisen, som er fortrolig og gælder for i alt 300 millioner doser, er lidt lavere, end hvad USA har betalt. USA betaler cirka 119 kroner per dosis af de første 100 millioner doser, landet har bestilt.

EU-dokumentet er fra 18. november. Det blev udarbejdet, efter at EU lavede en aftale med amerikanske Pfizer og tyske BioNTech 11. november.

Man skal have to doser af vaccinen, før den har fuld effekt. Prisen, der fremgår af dokumentet, er højere, end den, der kom frem i weekenden. Her skrev den belgiske forbrugerminister, Eva De Bleeker, på Twitter om priserne.

Opslaget slettede hun igen, fordi prisen er fortrolig. Hun skrev, at prisen for vaccinen fra BioNTech og Pfizer koster cirka 89 kroner per dosis.

AstroZeneca er billigst

Vaccinen fra de to selskaber skal vurderes af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) mandag. Hvis agenturet anbefaler at godkende den til brug i EU, ventes det, at EU-Kommissionen de kommende dage endeligt vil godkende vaccinen. Dermed vil den også være godkendt til brug i Danmark.

Den billigste vaccine er ifølge De Bleekers opslag fra britiske AstraZeneca. Her koster en dosis af den mulige vaccine 1,78 euro, hvilket svarer til godt 13 kroner. Den dyreste er fra amerikanske Moderna, som tager en pris på 18 dollar per dosis, svarende til godt 109 kroner.

EU’s kommissionsformand, Ursula von der Leyen, har bekræftet, at vaccinationer kan ske i hele EU fra 27. december. Mette Frederiksen har siden understreget, at Danmark ikke holder sig tilbage, hvis vaccinen er klar før.

I begyndelsen af det nye år skal EU efter planen vurdere, om Moderna-vaccinen kan godkendes. Den er allerede – ligesom vaccinen fra Pfizer og Biontech – taget i brug i USA.

I Danmark står frontpersonale i sundhedsvæsenet samt landets mest udsatte borgere først i kø til en vaccine.

