Dagbog fra Minsk: Vi er klar til julens traditioner, men i år springer vi én over

Når jeg er i dårligt humør, siger min mor gerne: »Der er ingen andre, der kan muntre dig op. Hvis du vil være glad, må du selv sørge for at blive det«.

Det er lettere sagt end gjort. Dels er der coronavirussen, der har forandret alting, lige fra vores daglige rutiner til den måde, verden fungerer på. Dels har vi nu haft 130 dage med demonstrationer i Hviderusland. Og det er virkelig hårdt.

I går morges åbnede jeg øjnene og indså, at jeg ikke havde lyst til at bevæge mig ud af stedet. Jeg havde ikke lyst til at stå ud af sengen. Jeg så ingen grund til at hilse den nye dag velkommen, for der var ikke noget godt at forvente af den. Det, jeg følte, var tomhed. Jeg tænkte over, om der var noget, der kunne motivere mig til at blot at fungere som et menneske.