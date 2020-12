Nu har de fået nok. Latinamerikas unge kræver ærlige politikere

For 24-årige Andrea Bianchi var 11. december en jublende glad dag. Sammen med masser af andre unge argentinere af begge køn var hun på gaden for at fejre, at deres mange demonstrationer, deres årelange pres på skiftende regeringer og en voksende opbakning i befolkningen bærer frugt. Den dag stemte Argentinas ene kammer i kongressen nemlig ja til at legalisere fri abort.

»Der har længe været en uoverensstemmelse mellem befolkning og parlamentet på dette område. Denne gang skal det lykkes, ellers bliver der ballade«, siger hun i telefonen fra Buenos Aires under henvisning til, at det andet kammer, senatet, også skal stemme, inden lovforslaget går igennem. Det vil ske inden nytår.

I Argentina er det bevægelserne for fri abort og mod den omfattende vold mod kvinder, der præger tiden. I andre latinamerikanske lande er emnerne nogle andre: ulighed, magtmisbrug eller korruption. Fælles for protesterne i regionen er, at de anføres af unge, som kræver en helt ny dagsorden af deres politikere. De er vrede, kompromisløse og bruger alle de sociale medier for at fremme deres sag. Og de lærer af hinanden.