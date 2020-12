Calais frygter kaos efter Brexit med gigantiske køer af lastvogne og nyt pres fra migranter

I godt vejr er det muligt at se de berømte hvide klipper i Dover fra havnen i Calais, hvorfra bilfærgerne fra DFDS og rederiet P&O nærmest uafbrudt fragter gigantiske lastbiler over Den Engelske Kanal, mens andre tager turen under kanalen via tunnelen få kilometer derfra. Calais og Storbritannien hænger snævert sammen, men om få dage bliver nogle af båndene brudt.

»Der bliver helt sikkert mindre trafik, for Brexit får konsekvenser for handlen, hvad enten det er lastbiler med spanske appelsiner eller reservedele fra vores fabrikker. Og vi får færre engelske turister end tidligere, for jeg tror, de får en økonomisk nedtur derovre«, lyder det fra den 45-årige arkitekt Béatrice B., der venter i køen foran den berømte pommes frites-bod Fritérie des Nations ved overgangen mellem havn og strand.

Ordene faldt, få dage før EU og Storbritannien indgik aftalen om et ’blødt Brexit’. Men i grænsebyen Calais vurderer de fleste, at selv en blød version vil få store konsekvenser for byen og området.