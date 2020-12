Britiske medier om Johnsons aftale: »Dårlig for økononomien« og »et julemirakel«

Det kan godt være, at de danske fiskere er grumt skuffede over Brexit, der skærer en fjerdedel af deres kvote i britisk farvand. Men så skulle de høre deres kolleger i England. Dér havde de satset på at få 80 procent, og ikke bare 25 procent, af fiskeriet hjem.

»Til sidst var det tydeligt, at Boris Johnson gik efter en overordnet handelsaftale og var villig til at ofre fiskeriet«, sagde Barrie Deas, der repræsenterer britiske fiskere i følge The Mirror. Frustrationen og vreden er stor, rapporterer avisen.

Men premierminister Boris Johnson forsøgte i følge The Independent at dæmpe gemytterne og lovede, at han kunne »forsikre dette lands store fiskefanatikere, at vi som resultat af aftalen vil være i stand til at fange og spise temmelig storslåede mængder ekstra fisk«.