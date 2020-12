På kun et døgn gik Thailand pludselig fra næsten ingen til over 500 smittede. Nu bliver udskældt gruppe udpeget som syndebukke

På et tidspunkt måtte det jo ske. Lige siden marts har Thailand midt i coronapandemien været den utrolige succeshistorie med stort set ingen smittetilfælde internt i befolkningen. Årsagen skyldes i høj grad, at det har været næsten umuligt for udlændinge at komme ind i landet.

Men for lidt over to uger siden kom så det udbrud, alle havde frygtet. Pludselig meddelte myndighederne, at de på én dag havde registreret 548 smittetilfælde i provinsen Samut Sakhon, som støder op til Bangkok. Stort set alle tilfældene var relateret til provinsens centrale marked, der forsyner hele Thailand med fisk og skaldyr.

Det er uklart, hvordan smitten opstod, ligesom myndighederne også har været påfaldende tavse omkring, hvordan de i løbet af blot ét døgn kunne gå fra næsten ingen til 548 smittetilfælde. Hvis Thailand ikke havde været ledet af en militærregering, der undertrykker medierne, ville det have udløst en byge af kritiske spørgsmål.