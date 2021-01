Hun fandt sin datters mordere én efter én: En mors ensomme kamp for retfærdighed

Da Miriam Rodriguez’ 20-årige datter, Karen, blev kidnappet af et mexicansk narkokartel, gjorde hun, hvad enhver forælder ville gøre: Hun betalte løsesummen. Da kartellet stadig ikke løslod Karen, men forlangte flere penge, optog hun et lån i sin lille skobutik og betalte igen. Og igen. Og igen.

Indtil den dag, kartellet holdt op med at ringe med sine trusler, løgne og tomme løfter. Da indså Miriam Rodriguez, at hun aldrig ville få sin datter at se igen. Samme dag svor hun, at hendes liv nu var viet til at søge retfærdighed. Politiet var ikke meget bevendt, så ene kvinde indledte hun en målrettet jagt, der skulle føre hende vidt omkring i Mexico de næste tre år. Hun fuldførte næsten sin mission.

Avisen The New York Times har gennemgået arkiver, vidneudsagn og dokumenter samt gennemført dusinvis af interviews med venner, embedsfolk og lokale i den mexicanske by San Fernando, hvor Miriam Rodriguez og hendes familie boede. Avisen har stykket hendes uforfærdede odyssé sammen til en fortælling, ikke bare om hendes kamp for retfærdighed, men også om et land, hvor den organiserede kriminalitet spreder vold og død. Et land, hvor folk oftest dukker nakken og græder i stilhed, fordi der kun yderst sjældent er nogen som helst hjælp at hente i det korrupte retssystem.