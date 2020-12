2020 var et rædselsår for Politikens spåmand: Kan han bortforklare, at han både troede på Trump og talte om solstorme og sexrobotter, men overså coronaen?

Trump bliver genvalgt«, stod der med store og fede typer hen over Krystalkuglen 2020, da jeg for et år siden – traditionen tro – kiggede ind i det dengang spritnye år. Og så var der ellers lidt om robotsex og solstorme i overskriften, men ikke et ord om den corona, der ellers i den grad har defineret året og såmænd også vil blive en del af vores kommende historiebøger. Uha...

I den bekvemme udlægning af teksten var coronaen en af den slags »sorte svaner«, der som et kæmpechok dukker frem fra al uforudsigelighed og vender op og ned på alting: Ændrer historiens gang med et trylleslag og gør de fleste forudsigelser til skamme. Det kort har mange spåmænd og -koner trukket i den senere tid.

Men i Krystalkuglen 2021, der offentliggøres 1. januar 2021, vil du kunne se, at jeg ikke mener, at Covid-19 var sådan »en sort svane«. Den var snarere en art bebudet chok: En pandemikatastrofe, som eksperterne har advaret om i årevis, om end ingen har kendt den præcise timing af den. Sars-epidemien i 2003 var imidlertid et forvarsel, ligesom Covid-19 måske også ’kun’ er et forvarsel om noget endnu værre.