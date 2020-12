Jeppe Kofod ignorerede bøn fra 12 desperate familier i Hongkong og beskyldes nu igen for at bøje nakken for Kina

Da Folketinget et par dage før jul diskuterede Danmarks politik over for Kina, brugte udenrigsminister Jeppe Kofod (S) en stor del af sin taletid på at lovprise sin egen indsats. Han var nok den udenrigsminister i EU-kredsen, der havde skubbet mest på for at få EU til at indtage en hårdere kurs over for Kina, påpegede han.

For at sætte vægt bag sine ord stemte han også for en beslutning i Folketinget om, at regeringen »sammen med ligesindede lande« skulle blive ved med at rejse kritik af Kinas brud på menneskerettighederne og »særligt den dybt bekymrende situation i Hongkong«. Beslutningen om en hård og kontant dansk linje blev vedtaget af et stort flertal af Folketingets partier - heriblandt altså også af Socialdemokratiet.

Men da Jeppe Kofod lige efter jul fik et åbent brev fra 12 desperate familier i Hongkong, undlod han i modsætning til en lang række andre vestlige lande at efterkomme deres bøn om hjælp.