Jokere og ’venner’: De kan stikke en kæp i Bidens hjul

Recep Tayeb Erdogan, tyrkisk regeringsleder, har skabt vildrede i NATO ved sin militære intervention i det nordlige Syrien, sit indkøb af et russisk missilforsvarssystem og sit pres på EU for at få økonomisk støtte til gengæld for at hindre mellemøstlige flygtninge i at rejse gennem Tyrkiet til Europa. Erdogan kan bringe Joe Biden og NATO i et stort dilemma, hvis han presser EU, udvider sit militære engagement i Syrien og sit samarbejde med Rusland.

Abdel Fatteh al-Sisi, kupleder og præsident i Kairo, ved, at USA har brug for Egypten, den arabiske verdens centrale magt. Han ved også, at demokratiske kongrespolitikere i Washington er kritiske over for hans hårdhændede magtudøvelse og censur. Biden har brug for Sisi til at fastholde Egyptens fredsaftale med Israel, til at undgå et nyt oprør i den arabiske verdens mest folkerige stat og til at sikre stabilitet i Den Arabiske Liga.

Naftali Bennett, leder af Israels dominerende bosætterparti, sætter nye bosættelser over Israels strategiske alliance med USA. Han ved, at Biden vil bede Israel standse udvidelsen af bosættelserne. Hvis Bennett alligevel fremprovokerer nye bosættelser, udfordrer han det israelske samarbejde med Bidens ny regering i Washington. Bennett kan mere end nogen anden stikke en kæp i Bidens hjul.