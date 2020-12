Nyhedsanalyse: Ny EU-aftale med Kina er et slag mod Joe Biden

Umiddelbart lyder det som en entydigt god nyhed.

Efter langvarige forhandlinger blev EU og Kina onsdag enige om at indgå en ny aftale, der vil åbne det kinesiske marked endnu mere for danske og andre europæiske virksomheder. Aftalen vil blandt andet indebære, at europæiske virksomheder vil få nemmere ved at investere inden for den kinesiske energi-, teknologi og banksektor, hvor der hidtil har været store hindringer.

Alligevel er der tale om en aftale, som også er fyldt med torne.