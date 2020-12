Brexit har splittet briterne i fire år, seks måneder og syv dage. Nu er der ikke mere at diskutere. Nu er det virkelighed

Ofte er der ikke noget så forhenværende som forhenværende politikere. Tag for eksempel den tidligere britiske premierminister, Theresa May. Kvinden, der kæmpede for at holde sammen på et konservativt parti, der ikke ville holdes sammen på og som kæmpede for at få en skilsmisseaftale med EU, som de, der ville skilles, ikke ville have. Og som de, der ikke ville skilles, heller ikke ville have.

Det er menneskeligt forståeligt, at hun stadig har svært ved at skjule sin bitterhed over de ydmygelser, hun blev udsat for, men det er politisk passé. Som det var, da hun forsøgte sig med en afklapsning til Labours Keir Starmer, da Brexitaftalen med EU blev godkendt i Underhuset onsdag.

Starmer havde sådan set nok at se til internt i Labour, hvor en del var mere end utilfredse med, at han på forhånd havde kommanderet dem til at stemme for aftalen mellem EU og Storbritannien. 36 undlod at stemme, en stemte imod og tre forlod deres tillidsposter i protest mod ham. Men han stod fast og stemte for, selvom han havde flere kritiske bemærkninger og gerne ville have haft en bedre aftale.