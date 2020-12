Helikopter og droner leder efter overlevende i hårdt vejr i Norge

Et villakvarter på 700 x 300 meter forsvandt natten til onsdag i Ask i kommunen Gjerdrum 20 km nordøst for Oslo. 9 huse og seks garager – i alt 31 husstande – skred med ned i den ustabile ler og jord i undergrunden.

I nat er det lykkedes Politiet i Østnorge at få de første kig ned i det 20 meter dybe hul for at lede efter mennesker og livstegn med helikopteren Sea King, varmesøgende droner, særligt udstyr der kan se i mørke, lytteudstyr og hunde.

Men klokken 7 her til morgen meddelte de på Twitter, at ingen overlevende er fundet. 10 savnes fortsat.