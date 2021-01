Kina jagter coronavirussens oprindelse i det skjulte

I den forladte Wanling-hule nær landsbyen Manhaguo i den sydlige Yunnan-provins i Kina står der stadig et alter, der er blevet brugt i et buddhistisk ritual, som forskere udtrykker bekymring over, fordi sådanne huler også er hjemsted for flagermus og dermed et oplagt sted for overførsel af virus mellem dyr og mennesker.