Dødsstallet sætter rekorder i USA: Der er ofte først en ledig seng på intensiv, når der er en, der dør

Normalt er rekorder af det gode. Værd at fejre.

Men sådan er en af årets sidste amerikanske rekorder absolut ikke. For to dage i træk satte dødtallene for amerikanere, der er døde med covid-19, rekord. 3.740 døde torsdag, skriver CNN.

Tallene for indlagte er også rekordhøje. 125.379 amerikanere er indlagte. Tallene for testede og døde kan være højere, fordi der indrapporteres og testes mindre i juledagene, skriver The Covid Track Project på Twitter.