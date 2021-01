Nu rykker redningsfolk ned i hullet, hvor 31 huse sank

Det er nu snart to døgn siden, at 10 personer forsvandt i et enormt hul under et jordskred i den norske by Ask, men håbet om at finde dem i live er endnu ikke rindet ud. Derfor er svenske specialstyrker nu blev tilkaldt for at bistå med eftersøgningsarbejdet.

Sammen med norske hundepatruljer skal de rykke ned i hullet, hvor i alt 31 husstande sank onsdag. Det fortalte indsatsleder Roy Alkvist på et pressemøde fredag formiddag ifølge norske VG.

Det norske militær har bidraget med et køretøj til aktionen – en såkaldt brolægger udstyret med en 26 meter lang stålbro – som skal hjælpe redningsfolkene med at komme ind i husene.