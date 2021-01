Han har allerede benådet sine venner og krigsforbrydere. Nu frygter eksperter, at Trump også vil benåde sig selv og sin familie

Med over to uger til præsident Donald Trumps afsked med Det Hvide Hus har han fortsat muligheden for at gøre, hvad ingen amerikansk præsident har vovet at gøre før ham: benåde sig selv.

Anklageren ved retten i Manhattan og hans stab af jurister efterforsker lovligheden af flere af Donald Trumps kommercielle transaktioner, inden han i 2016 blev valgt til landets 45. præsident.

Anklager Cyrus Vance har mulighed for at sigte præsidenten for flere forhold, og kilder i Det Hvide Hus har til amerikanske medier berettet, at Donald Trump ved flere lejligheder har rejst spørgsmålet om amnesti.