Frank Hvid Petersen: Din økonomi kan have bedst af, at Trumps parti vinder valget i Georgia på tirsdag

På tirsdag, 5. januar, afgøres det dobbelte omvalg til Senatet i den amerikanske delstat Georgia, og det kan få stor betydning ikke bare for amerikansk politik og økonomi i de kommende år, men også for den globale økonomi, de globale finansmarkeder, dansk økonomi samt danske pensionsopsparere og boligejere. Så står man og skal investere eller omlægge boliglån, er det værd at følge med på tirsdag.

Omvalgets store betydning skyldes, at demokraterne fra 20. januar har præsidentposten og flertallet i Kongressens underhus, Repræsentanternes Hus. I Senatet, det andet kammer, er stillingen lige nu 48 sæder til demokraterne og 50 sæder til republikanerne, så republikanerne skal bare vinde et af de to omvalg i Georgia for at beholde flertallet i Senatet, mens demokraterne skal vinde begge sæder for at nå op på 50-50, hvor vicepræsident Kamala Harris’ stemme som vicepræsident bliver den afgørende.

De to senatsvalg i Georgia bliver således afgørende for magtbalancen i Washington, D.C., frem til i hvert fald midtvejsvalget i 2022 og dermed for præsident Joe Bidens arbejdsbetingelser.