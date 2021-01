Avis: Trump tiggede Georgia-minister om at finde stemmer

USA’s præsident, Donald Trump, har forsøgt at presse indenrigsministeren i delstaten Georgia til at ’finde’ stemmer nok til at vende Trumps nederlag ved præsidentvalget 3. november.

Det skriver avisen Washington Post, som har fået fat i en optagelse af den én time lange telefonsamtale. Den skal have fundet sted lørdag.

Ifølge avisen forsøgte Trump både at smigre, bønfalde og true sin partifælle Brad Raffensperger, der er Georgias indenrigsminister, til at omgøre valgresultatet.

»Folk i Georgia er vrede, folk i landet er vrede«, siger Trump på den optagelse, Washington Post er kommet i besiddelse af.

»Og der er ikke noget i vejen med at sige, at du ved, øh, at du har regnet på det igen«, lyder det fra præsidenten.

Men hele vejen gennem samtalen afviser Raffensperger præsidenten og forklarer ham, at demokraten Joe Bidens sejr var retfærdig og præcis.

»Hr. præsident, den udfordring, De har, er, at de data, De har, er forkerte«, svarer Raffensperger.

Hør en del af samtalen her.

Biden fik 49,5 procent og Trump 49,3 procent af stemmerne i Georgia. Det endelige resultat efter flere omtællinger viser, at Biden fik 11.779 stemmer mere end Trump.

Det er et af de resultater i flere delstater, som Trumps hold af advokater har udfordret ved domstolene. De har dog ikke fået medhold i nogen af de mere end 60 søgsmål, de har indgivet.

Sandheden vil komme frem

Trump har gentagne gange fremført sine påstande om, at han er blevet snydt for valgsejren.

I samtalen med Raffensperger hævder han igen, at han umuligt kan have tabt i Georgia, og at han »vandt med hundredtusindvis af stemmer«.

»Det eneste, jeg vil, er det her: Jeg vil bare finde 11.780, som er én mere, end vi har. For vi vandt staten«, siger Trump i samtalen, som Washington Post beskriver som »rablende og til tider usammenhængende«.

Nyhedsbureauet Reuters har forsøgt at få en kommentar fra Det Hvide Hus, men her afviser præsidentens talspersoner at udtale sig om opkaldet.

Det var heller ikke muligt at få en kommentar fra Raffenspergers kontor.

Trump skriver søndag på Twitter, at han har talt med Raffensperger lørdag om ’valgsvindel i Georgia’.

»Han ville ikke eller kunne ikke svare på spørgsmål såsom ’stemmesedler under bordet’-nummeret, destruktion af stemmesedler, ’vælgere’ udenfor staten, døde vælgere og meget mere. Han aner ikke, hvad der foregår!«, skriver Trump.

Kort efter svarede Raffensperger ham på Twitter:

»Med al respekt, præsident Trump: Det, De siger, er ikke sandt. Sandheden vil komme frem«.

