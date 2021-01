USA-ekspert: Trump prøver at bruge demokratiets smuthuller til at gennemføre et kup

Donald Trump er ikke uintelligent – han har vurderet, at han uanset udfaldet ville få noget ud af lørdagens opsigtsvækkende forsøg på at presse Georgias indenrigsminister til at ’finde’ 11.780 Trump-stemmer og dermed få republikansk flertal i staten.

Det mener USA-eksperten Mette Nøhr Claushøj, der er ekstern lektor i amerikansk politik på statskundskabstudiet ved Københavns Universitet.

»Selv hvis det skulle være lykkedes at ændre valgresultatet i Georgia, ville Trump stadig ikke have de nødvendige 270 valgmænd. Men han ville kunne holde på, at han ikke rigtig tabte valget«, siger hun.