Dokumentation: Hør et uddrag af Trumps afslørende samtale

Okay, mange tak. Hej, Brad og Ryan og alle sammen. Vi sætter pris på, at I tager jer tid til det, og at vi kan snakke sammen. Ja, vi har brugt rigtig meget tid på det her, og hvis vi lige kunne se lidt på tallene, synes jeg, det er ret klart, at vi har vundet. Vi vandt meget stort i Georgia. Man kan allerede se det på, hvor store vælgermøderne var, for at sige det ligeud. Vi havde 23-30.000 mennesker til hvert møde, og konkurrenterne havde mindre end 100 mennesker. Og det gav jo slet ikke mening.

(...)

Det nøjagtige antal er sådan set ligegyldigt, for det antal, jeg rent teoretisk tabte med, det er en margen på 11.779. Men der er også virkelig mange mennesker, tusinder og atter tusinder, der gik hen for at stemme 3. november og fik at vide, at de ikke kunne stemme, fordi der allerede var afgivet en stemme i deres navn. Og det er jo meget, meget, meget, meget sørgeligt.