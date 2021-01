Efter kupforsøg på telefon rejser Trump med helikopter til Georgia: »De kommer ikke til at tage Det Hvide Hus. Vi vil kæmpe som ind i helvede for det«

Pamela Clark, en pensioneret sygeplejerske fra Dalton i det nordvestlige Georgia, får våde øjne, når hun tænker på det.

At hun i sit 58-årige liv kun har stemt én gang ved et præsidentvalg, og at sejren netop det år blev stjålet på groveste vis fra den mand, der fik hende til at deltage i demokratiet for første gang: Donald J. Trump.