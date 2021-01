Hvad er der sket med Kinas mest kendte forretningsmand Jack Ma? Har ikke vist sig i over to måneder

I internationale medier og i forretningskredse overalt i verden begynder spørgsmålet nu at lyde: Hvor er Jack Ma?

Det er allerede velkendt, at Jack Ma, der er Kinas mest kendte forretningsmand og iværksætter, i oktober vakte kommunistpartiets vrede, efter at han holdt en tale, hvor han kritiserede den kinesiske ledelse for at være for langsom i optrækket.

»De tænker som gammeldags pantelånere«, sagde Jack Ma og beskyldte myndighederne for med overdrevne regler og kontrolforanstaltniger at forhindre frontløbere inden for high-tech industrien som hans to egne virksomheder Alibaba og Ant Group i at udvikle nye produkter.