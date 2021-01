Tyske politikere vil tvinge virksomheder ind i »kriseproduktion« af vacciner. Men det er ikke så enkelt

Det går alt for langsomt med at få tyskerne vaccineret, og den tyske regering anklages for at have bestilt for lidt vaccine. De liberale kræver en »kriseproduktion« af vaccine, mens regeringen giver sorteper videre til EU. Og forsøger at genvinde kontrollen.