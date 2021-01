Verden rundt: Sådan går det med at få befolkningerne vaccineret

Holland begynder først at vaccinere befolkningen onsdag og er dermed det sidste EU-land, der går i gang med at tage vaccinerne i brug. Den hollandske regering har udskudt starten to gange. En af årsagerne er, at man ikke har været forberedt på at skulle bruge vaccinen fra Pfizer-BioNTech, men havde regnet med, at vaccinen fra Oxford-AstraZeneca ville blive godkendt først, lyder det fra sundhedsminister Hugo de Jonge, der er under hård kritik: »Måske kunne og burde dette være grebet anderledes an«, skrev han mandag til parlamentet.

I Norge, som har købt vaccine fra Pfizer-BioNTech af EU, kører en ophedet debat om hastigheden eller manglen på samme af udrulning af vaccinationsplanen. Norge har modtaget 50.000 doser, men blot 2.200 nordmænd blev ifølge registrene vaccineret hen over julen. Tallet er sandsynligvis højere, siger direktøren for det norske folkesundhedsinstitut, Camilla Stoltenberg, med henvisning til forsinkelse af data på grund af julen. Hun understreger, at det først er fra mandag i denne uge, man for alvor har taget fat på vaccinationerne: »Vi regner med en god fremdrift i månederne, der kommer«, siger hun til VG.

Latinamerikas største land, Brasilien, ser ifølge AP ud til at være 3-4 uger fra at kunne igangsætte en formel udrulning af en vaccinationsplan. Den brasilianske regering har ikke godkendt nogen af vaccinerne endnu og mangler lavpraktisk udstyr som vaccinationssprøjter og -nåle. I midten af krisen står præsident Jair Bolsonaro, som har lagt afstand til vaccinerne, mens hans regering forhandler om at få fat i dem. Bolsonaro har tidligere skabt overskrifter, da han sagde, at vaccinerne kunne forvandle folk til krokodiller og skæggede damer.